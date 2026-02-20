28 мая 2026, четверг, 14:00
Российские командиры вымогают взятки чтобы не отправлять солдат на передовую

  • 20.02.2026, 13:08
Суммы доходят до $40,000.

Российские военные командиры вымогают у солдат взятки в размере до $40,000 за возможность избежать отправки на передовую в Украина, сообщает издание The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org). Эксперты и свидетели утверждают, что коррупционная схема носит системный характер и затрагивает многие российские подразделения.

Российский солдат Денис Колесников в видеозаписи, подлинность которой подтверждена Украинским центром безопасности и сотрудничества (УЦБС), рассказал, что командиры требуют крупные суммы, угрожая «обнулением» — отправкой на заведомо смертельные участки фронта. По его словам, «более половины» его подразделения погибли после отказа платить.

Замглавы (УЦБС) Олеся Горяинова заявила, что такие злоупотребления «широко распространены» и указывают на серьезные проблемы с мотивацией российских войск.

По данным аналитиков Институт изучения войны (ISW), командиры иногда отправляют солдат в самоубийственные штурмы за отказ давать взятки. Исследователь ISW Катерина Степаненко отмечает, что ситуация будет ухудшаться на фоне отсутствия реформ армии.

Среди других случаев — обращение солдата Андрей Перевозчиков к Путину с жалобами на продажу командирами дронов и оборудования; исчезновение военнослужащего Валерия Белоглазова после передачи зарплаты на нужды части; требование почти 2 млн рублей за перевод в тыл солдата Игоря Коршунова; а также заявления бойца Армена Овсепяна о выплате половины зарплаты за освобождение от боевых задач.

Эксперты считают, что коррупция подрывает боеспособность российских войск и усиливает страх солдат перед собственным командованием.

Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов