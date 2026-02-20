  • 20.02.2026, 13:34
«Мы делали все возможное, чтобы он был на свободе»
Николай Статкевич

Соратники Николая Статкевича прокомментировали освобождение лидера белорусской оппозиции.

Еще один знаковый белорусский политик, лидер социал-демократической партии «Народная Грамада» Николай Статкевич — на свободе. Об этом 19 февраля первой сообщила на своей странице в Facebook его жена Марина Адамович. Она отметила, что муж перенес инсульт и сейчас уже находится вместе с ней дома, пишет «Радыё Рацыя».

По словам исполняющего обязанности председателя партии «Народная Грамада» Евгения Вильского, он и все члены партии были очень рады этой новости и встретили ее даже со слезами радости на глазах:

— У меня одно впечатление: безмерное счастье. Я человек очень сдержанный, но у меня слезы на глазах. Я просто счастлив. Даже не могу выразить свои чувства.

Сергей Спарыш, соратник Статкевича: Чувства примерно такие же, как когда я увидел его в тюрьме КГБ. Я не могу объяснить это словами. Это что-то необъяснимое. Конечно, инсульт — это серьезная проблема. Однако будем надеяться, что он справится.

Алена Филатова, исполняющая обязанности генерального секретаря партии «Народная Грамада»: Это была радость до слез, честно скажу, потому что те эмоции, которые мы испытали, невозможно ни подделать, невозможно спровоцировать какими-то другими событиями. Для нас это было большое ожидание, мы очень много делали для того, чтобы он был на свободе, чтобы с ним все было хорошо.

Как отмечает Алена Филатова, сейчас их партия и так находится на лидерских позициях, а с выходом на свободу Николая Статкевича она станет еще сильнее.

Напомним, Николая Статкевича власти Беларуси в декабре 2021 года приговорили к 14 годам колонии особого режима якобы за организацию массовых беспорядков. Наказание он отбывал в Глубокской колонии. 11 сентября 2025 года его освободили и пытались вывезти из страны вместе с другими политзаключенными, однако он этому сопротивлялся. После этого о нем не было никаких сведений, а 19 февраля стало известно о его освобождении.

