В Витебской области на продажу выставили целую деревню
- 20.02.2026, 13:44
Она носит колоритное название «Веселуха».
В Витебской области на продажу выставлена целая деревня с колоритным названием «Веселуха». Объект расположен всего в 6 километрах от районного центра Поставы, сообщает smartpress.by.
Деревня состоит из трех домов и находится в частной собственности. Общая площадь земельного участка – 2 гектара. На территории есть собственный пруд. Интересное предложение для большой семьи, для создания агроусадьбы, агротуристического комплекса, фермы или загородной резиденции.
Место отличается живописным расположением: вокруг лес, рядом протекает река. При этом деревня находится не на проездной дороге, говорится в объявлении.
Из коммуникаций имеются колодец и электричество. Также указано, что возможно модернизировать подстанцию и увеличить мощность электроснабжения до 100 кВт на всю деревню.
Стоимость объекта – 9990 долларов.
Подобные предложения крайне редко появляются на рынке недвижимости. Обычно продаются отдельные дома или участки, однако продажа сразу целой деревни – по сути, готового пространства для собственного проекта – уникальный случай.