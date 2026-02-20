WSl: Трамп начал терять интерес к мирному урегулированию в Украине 20 20.02.2026, 13:52

5,644

Дональд Трамп

Президент США нацелился на сделку с Ираном и восстановление Газы

Пресловутые сутки («24 часа»), за которые Дональд Трамп обещал прекратить войну в Украине, растянулись почти на 400 дней. За 13 месяцев пребывания у власти президент смог организовать несколько встреч между представителями Украины и России. Но и последние три раунда переговоров, состоявшиеся в этом году (два в Абу-Даби и один в Женеве на этой неделе) не приблизили воюющие стороны к мирному соглашению. А Трампа теперь больше интересуют сделка с Ираном и восстановление Газы, рассказали The Wall Street Journal американские чиновники.

По их словам, Трамп не оказывает никакого давления на Владимира Путина или Владимира Зеленского, чтобы заставить их пойти на сделку. Ранее он неоднократно упрекал или даже обвинял Украину в неуступчивости, а против России ввел осенью нефтяные санкции, заставил Индию сокращать закупки ее сырья и начал охоту за танкерами теневого флота. Но сейчас администрация Трампа понемногу теряет интерес к мирному процессу в Украине, говорят источники WSJ, уделяя больше времени другим геополитическим вопросам.

Основной интерес Трампа сейчас сосредоточен на Иране. Чтобы заставить его отказаться от обогащения урана или даже свернуть программу баллистических ракет, Трамп сформировал на Ближнем Востоке крупнейшую военно-воздушную группировку с 2003 года, когда США готовились к вторжению в Ирак. Удар по Ирану (в случае его успеха) может позволить Трампу предъявить победу избирателям накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре.

Рейтинги одобрения Трампа находятся на рекордных минимумах: американцы недовольны растущей стоимостью жизни, экономической ситуацией и даже, во все большей степени, антииммиграционной политикой его администрации. Зеленский ранее говорил, что Белый дом хотел бы заключить сделку по Украине до лета, чтобы было что предъявить к выборам.

Но Россия продолжает озвучивать максималистские требования, включая полную сдачу Донбасса украинской армией. Причем это всего лишь тактическое требование, которое не удовлетворит стратегических амбиций Кремля, – избавиться от нынешней власти в Киеве и поставить Украину под свое влияние, чтобы сделать ее буфером между Россией и Западом, объяснили Reuters руководители пяти европейских разведывательных служб.

Они пессимистично оценили шансы на достижение мирной договоренности в этом году.

Война, вероятно, продлится еще от одного до трех лет, сказали WSJ высокопоставленные европейские чиновники.

Последние переговоры превратились в попытку обеих сторон не вызвать неудовольствие Трампа, пишет WSJ. Россия тянет время, чтобы на фоне обсуждения украинского вопроса попытаться договориться с Вашингтоном о налаживании экономических связей и ослаблении санкций. Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев напридумывал проектов на $14 трлн, к которым США могли бы получить доступ в России.

Эта невероятная сумма превышает ВВП России в семь раз. Даже в довоенное время, когда американские компании активно работали в России, они и близко не подошли к таким суммам.

России нужна помощь США, чтобы оказать давление на Украину и заставить ее пойти на уступки, считает политолог Аббас Галлямов:

«Путин не может себе позволить разозлить Трампа, поскольку ситуация в российской экономике быстро ухудшается и ее подрывают новые санкции. Поэтому он усердно играет роль человека, готового к мирному урегулированию».

В свою очередь, и в Киеве стараются продемонстрировать лояльность Трампу. Состоявшиеся в этом году переговоры были направлены на то, чтобы убедить президента США в том, что Украина не является проблемой, сказал WSJ высокопоставленный украинский чиновник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com