закрыть
28 мая 2026, четверг, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилеве автобус с пассажирами на всей скорости врезался в дерево

6
  • 20.02.2026, 14:12
  • 8,874
В Могилеве автобус с пассажирами на всей скорости врезался в дерево

Авария попала на видео.

В Могилеве в пятницу, 20 февраля, в аварию попал пассажирский автобус МАЗ, в салоне которого были 28 человек. В какой-то момент молодому водителю стало плохо и автобус начал съезжать за пределы проезжей части - остановило многотонную махину дерево.

Авария произошла на Пушкинском проспекте областного центра. По предварительной информации, озвученной местной милицией, причиной ДТП стало плохое самочувствие 28-летнего водителя.

К счастью, как видно на записях с уличных камер видеонаблюдения, скорость автобуса в тот момент была небольшая, поэтому когда водителю стало плохо, автобус начал съезжать на обочину, снес металлическое ограждение, а затем врезался в небольшое дерево, которое от удара переломилось буквально как спичка.

По данным ГАИ, в момент ДТП в салоне автобуса находилось 28 человек, но никому из них, кроме самого водителя, медицинская помощь не понадобилась.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов