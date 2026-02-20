В Могилеве автобус с пассажирами на всей скорости врезался в дерево 6 20.02.2026, 14:12

Авария попала на видео.

В Могилеве в пятницу, 20 февраля, в аварию попал пассажирский автобус МАЗ, в салоне которого были 28 человек. В какой-то момент молодому водителю стало плохо и автобус начал съезжать за пределы проезжей части - остановило многотонную махину дерево.

Авария произошла на Пушкинском проспекте областного центра. По предварительной информации, озвученной местной милицией, причиной ДТП стало плохое самочувствие 28-летнего водителя.

К счастью, как видно на записях с уличных камер видеонаблюдения, скорость автобуса в тот момент была небольшая, поэтому когда водителю стало плохо, автобус начал съезжать на обочину, снес металлическое ограждение, а затем врезался в небольшое дерево, которое от удара переломилось буквально как спичка.

По данным ГАИ, в момент ДТП в салоне автобуса находилось 28 человек, но никому из них, кроме самого водителя, медицинская помощь не понадобилась.

