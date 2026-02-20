Путинист Шаман на коленях вылизал озеро

Путинист Шаман на коленях вылизал озеро25
- 20.02.2026, 14:21
- 14,938
Дикое видео попало в сеть.
Российский артист Шаман, который стал главным рупором пропаганды и активно поддерживает войну РФ против Украины, опозорился кринжовым видео, пишет «Главред».
Певец решил продемонстрировать свои интеллектуальные способности и полизал замерзшее озеро Байкал. Свои лобзания он опубликовал на странице в Телеграмм.
Соответствующее видео попало в сеть, не мало удивив поклонников певца в России. Так, артист-любимец Путина принял коленно-локтевую позицию и стал облизывать лед на Байкале.
Он несколько раз облизнул лед и остался доволен вкусом водоема. Видео Шаман сопроводил лаконичной подписью: «18+».