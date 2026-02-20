Аисты возвращаются в Беларусь 8 20.02.2026, 14:51

Птицы начали весеннюю миграцию из Африки.

Крупные стаи аистов покинули свои места зимовки и возвращаются в Беларусь. Об этом сообщил Telegram-канал «Дзiкая прырода побач» со ссылкой на данные польских орнитологов.

Специалисты установили датчики на двух птиц, чтобы отслеживать их перемещения. Первая отправилась путь 17 февраля, вторая 19-го.

Чуть больше чем за сутки второй аист преодолел 270 км. Это довольно быстро и доказывает, что птица является частью большой группы, мигрирующей в сторону Европы.

Орнитологи заметили особенность перемещения пернатых. Те выбрали короткий путь – через пустыню.

Традиционно аисты, зимующие в Чаде, летят на восток в Южный Судан, затем в Судан, чтобы попасть в долину Нила, по которой они будут следовать до самого Египта.

Второй аист, стартовавший позже, уже находится в районе Судана. Если он не изменит направление, то ему придется лететь около 1000 км над пустыней до самого Нила.

Первыми в путь обычно отправляются черные аисты, а за ними уже белые. Птицам предстоят тысячи километров и много испытаний.

Первые пернатые долетают до Беларуси примерно в середине марта. Если же они выберут короткий путь, то кто знает, может быть, мы увидим их и раньше.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com