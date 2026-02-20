28 мая 2026, четверг, 15:51
Reuters: Опыт ВСУ меняет НАТО

  • 20.02.2026, 15:05
Reuters: Опыт ВСУ меняет НАТО

Европа инвестирует миллиарды в дроны вместо дорогих ракет.

Пять стран Европы планируют объявить о плане инвестиций в военные дроны для укрепления оборонной промышленности.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно документу, который изучило агентство, и источнику в министерстве обороны Польши, пять стран ЕС намерены сотрудничать в разработке дронов.

Reuters пишет, что война в Украине показала, как беспилотники-перехватчики могут стать эффективной альтернативой дорогим ракетам ПВО, и европейские союзники Киева стремятся перенять этот опыт.

Группа из пяти министров обороны - Франции, Германии, Италии, Польши и Британии, в пятницу, 20 февраля, встретится в польском Кракове.

Европа усиливает оборонные возможности

Главы министерств собираются в то время, когда ЕС усиливает оборонные возможности на фоне растущих сомнений относительно приверженности Вашингтона к защите континента в рамках альянса НАТО.

В заявлении, которое видело Reuters и которое еще может быть изменено, говорится, что министры «поддерживают реальное увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленной базы». Кроме того, они «приветствуют обязательства ЕС предоставить государствам-членам большую финансовую гибкость для оборонных расходов и создать инструменты кредитования».

В то же время отмечается, что роль ЕС заключается в поддержке оборонных возможностей, которые остаются на национальном уровне.

Европейские министры также обязуются сотрудничать в рамках НАТО и ЕС для противодействия гибридным угрозам со стороны РФ и продолжать поддерживать Украину и усилия по поиску мира.

Как победить Путина
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Ложный «моральный эквивалент»
Источник путинской власти иссякает
