Atlantic Council: Перед ударом по Ирану Трампу стоит ответить на шесть ключевых вопросов 6 20.02.2026, 16:51

Эксперты убеждены, что дипломатический выход практически отсутствует.

На фоне провалившихся переговоров и крупнейшей за десятилетия концентрации американских ВВС на Ближнем Востоке риск войны между США и Иран стремительно растет. Потенциальная операция, по оценкам аналитиков, будет напоминать не точечный удар, а полноценную военную кампанию, сравнимую с вторжением в Ирак в 2003 году, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению экспертов в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп должен ответить на ряд принципиальных вопросов, прежде чем отдавать приказ.

1. Какова цель удара?

Администрация США пока не объяснила, к чему стремится. Возможные варианты — усилить позиции на переговорах о ядерной сделке, обезглавить иранское руководство, включая верховного лидера Али Хаменеи, либо нанести символический удар в поддержку протестующих. Но Хаменеи, считают аналитики, не уступит по ключевым вопросам и скорее станет «мучеником», чем пойдет на капитуляцию.

2. Как ответит Иран?

Тегеран грозит региональной войной, однако обычно отвечает пропорционально нанесенному ущербу. Тем не менее внутри режима растет убежденность — чтобы восстановить сдерживание, Ирану нужно нанести США реальные потери. Дополнительный фактор — возможное участие проиранских группировок.

3. Ждут ли Трампа последствия?

Президент может недооценивать риски, видя отсутствие серьезных последствий после июньской войны Израиля с Ираном в 2025 году и операции против Венесуэлы. Но кампания против Ирана может затянуться и вынудить Белый дом расширять цели.

4. Есть ли дипломатический выход?

Скорее всего — нет. Иран настаивает на сохранении своей ракетной программы и «праве на обогащение», а американская позиция ближе к требованию фактической капитуляции.

5. Как отреагируют иранцы?

После жесткого разгона январских протестов улица подавлена. Многие в Иране опасаются не точечных ударов, а длительной кампании с жертвами среди мирных жителей.

6. Что скажут союзники США?

Государства Персидского залива уже предупредили, что не предоставят свое воздушное пространство. Израиль же почти наверняка примет участие в операции, учитывая угрозу со стороны иранских ракет.

Дополнительным фактором остается общественное мнение в США: около 70% американцев выступают против военного вмешательства.

Эксперты подчеркивают, что Трамп отвергает «полумеры», а выбор сводится к новой ядерной сделке либо войне. Но прежде Вашингтону необходимо честно ответить на эти ключевые вопросы.

