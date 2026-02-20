«Ленивый стиль Лукашенко начинает спускаться все ниже по вертикали власти» 10 20.02.2026, 22:25

Есть признаки серьезных проблем у режима.

Аналитик Сергей Чалый рассказал о тенденциях начала года и о том, почему Лукашенко потребовалось производство боеприпасов.

— Премьер-министр провел совещание по выполнению в январе плановых показателей по производству и экспорту промышленной продукции. То есть, они уже помесячно проводят совещания.

Это говорит о том, что тенденции, которые начались в первом месяце — настолько неприятные, что о них уже нужно говорить и бить в набат, — рассуждает аналитик на канале «Белорусского расследовательского центра».

— Мне нравится, как ленивый стиль Лукашенко «сделайте мне» начинает спускаться все ниже по вертикали власти. Турчин, как сообщается, жестко поставил вопрос об ответственности министров и руководителей за результаты работы промышленности в январе.

В общем, у Лукашенко — правительство плохо работает, у них — министры, а у министров — предприятия. А дальше до кого там дойдет. Закончится тем, что виноваты будут работники маркетинговых служб — они торгуют плохо.

Главными виновниками невыполнения показателей, как отмечалось во время совещания, стали предприятия республиканской формы собственности (минус 9% год к коду), при этом частные и коммунальные выполнили свои задания.

— В общем, где руками не трогают — нормально работает. А где под чутким бдительным руководством — там минус 9%.

Тактика Лукашенко «а чего вы у нас тут это не сделали», считает Чалый, видна и среди других представителей правительства. Например, ее можно было заметить во время недавнего совещания по научной деятельности.

— Уже Караник говорит, что дело тут в не том, что надо собраться и поговорить, а в том, что съезд ученых должен принять стратегическое решение, которое должно быть выверено и подготовлено. Товарищ Караник, кем оно должно быть выверено как не тобой? Лень Лукашенко, которая проявляется на самом высоком уровне, начала распространяться. И все такие: «Ну, как бы любой дурак по вертикали может сесть и говорить что-то вы недорабатываете».

Аналитик также прокомментировал заявление Лукашенко о необходимости собственного производства ходовых боеприпасов.

— Мол, должны в достаточном количестве произвести и положить на склад. Осталось спросить, а что произошло с боеприпасами, которые там раньше лежали еще с советских времен? Заговорил Лукашенко и про установки «Град». Не назвал причину, почему, но за него ответил Пантус (председатель Госкомвоенпрома — прим.), который сказал про «экспортный потенциал, который закладывается в любой вид вооружения».

Что-то мне подсказывает, что речь идет о том самом чистом поле, построенном в ангаре, где собирают выстрелы для «Града». Понятное дело, что не для своего, а для российского.

Не могут же просто так сказать, что работают на российскую военку. Типа нам тоже внезапно понадобилось. Построили, начали возить в Россию, а потом оказалось, что такая корова оказалась нужна самим.

