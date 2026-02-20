Вокруг смерти экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера разгорается скандал 1 20.02.2026, 17:00

Владислав Баумгертнер

Родственники добиваются расследования.

Российскому «Коммерсанту» стало известно о скандале вокруг смерти бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, погибшего на Кипре при загадочных обстоятельствах. Бизнесмен пропал в средине января, а в конце прошлой недели его тело доставили в Россию для похорон. Однако в дальнейшем между родственниками возникло разногласие. Его старшие дети сомневаются, что отец погиб ненасильственной смертью и по данным «Ъ», обратились в полицию, попросив не выдавать разрешение на захоронение.

19-летний Александр и 24-летний Роман Баумгертнеры, а также их мать, первая жена бизнесмена Ирина сомневаются в том, что их отец погиб во время тренировки по скалолазанию и попросили российских правоохранителей провести альтернативное расследование.

Как рассказал «Ъ» представляющие их интересы адвокат Денис Саушкин, Баумгертнер был официально объявлен пропавшим 7 января, после того, как предположительно отправился из дома на деловую встречу.

«При этом телефон Владислава оставался активным и 8 января — некто отвечал на сообщения с его устройства, — рассказал Саушкин.

— На этом странные обстоятельства не заканчиваются, по неизвестной причине Владислав заселился в отель 7 января, находясь при этом в часе езды от собственного дома. 8 января он якобы отправился в поход, из которого не вернулся».

Адвокат добавил, что хотя СМИ назвали причиной смерти падение в ходе скалолазания, старшие сыновья и первая жена бизнесмена сомневаются в этом. «Они общались с отцом, знали, что у него имелись проблемы с коленом и страх высоты, преследовавший его на протяжении всей жизни, что ставит под сомнение эту версию», — сказал защитник.

Проживавший в последние годы на Кипре Владислав Баумгертнер пропал 7 января в провинции Лимасол. Поисковая операция началась 10 января. К ней привлекали британских военных. Тело обнаружили 14 января в ущелье на южном берегу острова между поселками Писсури и Авдиму. Баумгертнер увлекался скалолазанием и, по предварительной версии, мог сорваться со скалы. Тело идентифицировали благодаря ДНК-экспертизе.

По словам Саушкина, с тела были взяты пробы, однако официальных результатов причин смерти по-прежнему нет. Полиция Кипра и британской военной базы еще продолжают свои расследования, утверждает юрист.

После того, как 14 февраля тело господина Баумгертнера доставили в Москву, его другие родственники, в том числе последняя бывшая жена Юлия (бизнесмен был женат четырежды и имеет детей от разных браков), приняли решение о кремации.

Как ранее сообщил СМИ знакомый предпринимателя Алексей Дозорцев, прощание с бизнесменом запанировано на Троекуровском кладбище 21 февраля, после чего его планируется кремировать. По данным «Ъ», несмотря на обращение в полицию старших сыновой его другие родственники все же смогли получить разрешение на выдачу тела.

Бывший гендиректор компании «Уралкалий» более десяти лет назад уже попадал в криминальные сводки. Его называли заложником так называемой «калийной войны», которая разгорелась летом 2013 года, после того как «Уралкалий» вышел из партнерства с «Беларуськалием», обвинив его в несанкционированной торговле удобрениями и последующем обвале цен на рынке.

