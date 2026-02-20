28 мая 2026, четверг, 17:34
Южная Корея может начать финансировать закупки американского оружия для Украины

1
  • 20.02.2026, 17:17
  • 2,490
НАТО обратилось к Сеулу.

Южная Корея рассматривает возможность присоединиться к инициативе НАТО по помощи в финансировании закупки американского оружия для Украины (PURL).

Об этом сообщило в пятницу, 20 февраля, The Korea Times со ссылкой на дипломатические источники.

Чиновник Министерства иностранных дел Кореи подтвердил изданию, что Североатлантический альянс обратился к стране с просьбой присоединиться к механизму поддержки Украины. Склоняется ли корейское правительство к принятию такого предложения, чиновник не уточнил.

Посольство Украины в Южной Корее заявило, что пока не может комментировать ситуацию.

Как отмечает издание, присоединение к инициативе PURL было бы прагматичным для Сеула. Это может укрепить оборонное сотрудничество Южной Кореи с членами НАТО, многие из которых являются покупателями южнокорейского оружия. Корея вообще стремится расширить свое присутствие в Европе. В ноябре 2025 года она проиграла тендер на поставку подводных лодок Польше — одному из крупнейших покупателей корейского оружия — в сделке стоимостью около 8 триллионов вон (около 6 миллиардов долларов). Сейчас Южная Корея конкурирует с Германией за еще более амбициозный канадский проект подводных лодок нового поколения на 60 триллионов вон (около 40 миллиардов долларов).

Однако присоединение к PURL может обострить и так уже довольно напряженные отношения с Москвой. Они ухудшились сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и обострились еще больше из-за расширения военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Как победить Путина
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Ложный «моральный эквивалент»
Источник путинской власти иссякает
