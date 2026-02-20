Бойцы СБУ установили рекорд дальности поражения Александр Черненко

20.02.2026, 22:36

10,444

Взрывы стали еще интенсивнее.

В современном информационном поле важно выделять ключевые новости. Реперные точки. Определив их, гораздо легче понять общую картину. Одними из таких реперных точек нынешнего этапа войны стали новые атаки дронов СБУ по объектам в глубоком тылу россиян. Теперь «бавовна» стала еще интенсивнее, а расстояние, на которое бьют дроны Службы безопасности, всё увеличивается.

Давайте взглянем на последние удары. Подрыв НПЗ в Ухте. Это, на секундочку, республика Коми, рекорд по дальности поражения за всю войну – 1700 км! Следующий удар – химзавод в Пермском крае. 1600 км от Украины! Завод, работавший на российский ВПК и являвшийся ключевым звеном при производстве взрывчатки, находился под международными санкциями. Но санкции от СБУ снова оказались более действенными. А премия «самый большой пожар недели» на этот раз поедет в Псковскую область. Здесь дроны службы удачно атаковали большую нефтебазу: четыре мощных взрыва, и никакие антидроновые сетки не помогли.

С военно-технической точки зрения, эти операции свидетельствуют о росте дальности и точности дронов службы. Речь идёт не только о самом факте достижения цели, но и о способности обходить многослойную систему ПВО, прикрывающую стратегические объекты в глубине врага. Оцените и разновекторность выбора целей. Все эти поражения не только создают проблемы для ВПК, но и демонстрируют, что ни один российский регион не может чувствовать себя полностью защищённым.

Кроме того, такие удары являются частью кампании по истощению экономического потенциала противника. Украина не может симметрично отвечать на массированные ракетные обстрелы, однако способна асимметрично влиять на критическую инфраструктуру Московии. Цель – не только физическое уничтожение объектов, но и постоянное принуждение России тратить ресурсы на защиту глубокого тыла, увеличивая бюджетные расходы на безопасность. Это всё увеличивает стоимость войны для Кремля.

В целом атаки на химзавод в Пермском крае, НПЗ в Ухте и нефтебазу в Псковской области демонстрируют продолжение системного давления на энергетическую и промышленную инфраструктуру России. Это стратегия долгосрочного истощения, которая объединяет военный, экономический и психологический эффекты и формирует новое качество войны, в том числе и на большом расстоянии.

Примечательно, что на новый уровень интенсивности ударов служба вышла под руководством Евгения Хмары. Боевого генерала, который долгое время как раз и возглавлял Центр специальных операций «А». Именно Хмара был одним из тех, кто ранее приложился к разработке многих операций против россиян, а сейчас удачно масштабирует эту работу в новой должности.

Александр Черненко, censor.net

