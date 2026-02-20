BBC: РФ готовила покушение на Дмитрия Гордона 10 20.02.2026, 17:56

6,362

Дмитрий Гордон

Исполнителями должны были стать граждане Молдовы.

Правоохранители из Молдовы и Украины провели совместную операцию по задержанию 10 подозреваемых, которые планировали совершить покушения на публичных лиц в Украине, сообщает BBC.

Как отмечает издание, ссылаясь на данные следствия, среди целей бандитов были журналисты, активисты и представители военной разведки.

«Нацполиция предотвратила серию резонансных убийств в Украине, которые готовили российские спецслужбы. Цель — страх, паника и дестабилизация внутри страны», — отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Правоохранители предполагают, что киллеры действовали по заказу спецслужб РФ. Вероятно, они вербовали граждан Молдовы, а затем переправляли их в Украину для совершения убийств.

Уже в Украине они собирали подробную информацию о потенциальных целях: места проживания и работы, маршруты передвижения, места пребывания, а также прорабатывали возможные способы совершения убийства.

После этого киллеры ждали указаний, которые им должен был давать куратор, имевший связи с российскими спецслужбами.

Примечательно, что всего было задержано 10 подозреваемых, включая возможного организатора группы диверсантов. По данным издания, организатором и координатором агентурно-боевой группы называют 34-летнего гражданина Молдовы.

Приводятся данные, что он отбывал наказание в России, где его и могли завербовать. По данным Нацпола, когда он вернулся в Молдову, начал поддерживать «пророссийскую группировку», деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны и организацию массовых протестов в 2022–2023 годах.

За выполнение заказных убийств представители российских спецслужб обещали деньги.

«За каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тыс. долларов США — сумма зависела от известности и влиятельности потенциальной жертвы», — сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко озвучил только одно имя из списка потенциальных целей молдавских киллеров. В частности, это мог быть представитель ГУР, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, утверждает, что ещё одной «мишенью» стал известный украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com