BBC: РФ готовила покушение на Дмитрия Гордона

BBC: РФ готовила покушение на Дмитрия Гордона10
- 20.02.2026, 17:56
Исполнителями должны были стать граждане Молдовы.
Правоохранители из Молдовы и Украины провели совместную операцию по задержанию 10 подозреваемых, которые планировали совершить покушения на публичных лиц в Украине, сообщает BBC.
Как отмечает издание, ссылаясь на данные следствия, среди целей бандитов были журналисты, активисты и представители военной разведки.
«Нацполиция предотвратила серию резонансных убийств в Украине, которые готовили российские спецслужбы. Цель — страх, паника и дестабилизация внутри страны», — отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Правоохранители предполагают, что киллеры действовали по заказу спецслужб РФ. Вероятно, они вербовали граждан Молдовы, а затем переправляли их в Украину для совершения убийств.
Уже в Украине они собирали подробную информацию о потенциальных целях: места проживания и работы, маршруты передвижения, места пребывания, а также прорабатывали возможные способы совершения убийства.
После этого киллеры ждали указаний, которые им должен был давать куратор, имевший связи с российскими спецслужбами.
Примечательно, что всего было задержано 10 подозреваемых, включая возможного организатора группы диверсантов. По данным издания, организатором и координатором агентурно-боевой группы называют 34-летнего гражданина Молдовы.
Приводятся данные, что он отбывал наказание в России, где его и могли завербовать. По данным Нацпола, когда он вернулся в Молдову, начал поддерживать «пророссийскую группировку», деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны и организацию массовых протестов в 2022–2023 годах.
За выполнение заказных убийств представители российских спецслужб обещали деньги.
«За каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тыс. долларов США — сумма зависела от известности и влиятельности потенциальной жертвы», — сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко озвучил только одно имя из списка потенциальных целей молдавских киллеров. В частности, это мог быть представитель ГУР, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.
Издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, утверждает, что ещё одной «мишенью» стал известный украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон.