Ученые нашли ген примерного отца 2 20.02.2026, 18:04

Эксперимент провели на мышах.

В дикой природе выживание детенышей млекопитающих, как правило, зависит от их «матерей-одиночек». Однако среди животных все-таки встречаются и «хорошие отцы». Исследователи из Принстонского университета (США) выяснили, как генетика определяет реакцию самцов на потомство, пишет «Нож».

Ученые изучали поведение грызунов Rhabdomys pumilio (четырехполосая травяная мышь). Самцы этого вида могут по-разному реагировать на появление детенышей у самки. Скажем, некоторые «папы» испытывают сильную привязанность к мышатам: вылизывают их и прикрывают от непогоды. Другие же либо игнорируют потомство, либо причиняют детенышам вред.

Биологи провели эксперимент с самцами и мышатами: команда фиксировала активность мозга самцов в различных ситуациях.

Ученые заметили, что в момент столкновения взрослых особей с детенышами у первых активизировалась медиальная преоптическая область (МПО) — участок органа, связанный с регуляцией родительских инстинктов. Более высокая активность соотносилась с готовностью помочь малышу, низкая — с враждебностью.

Далее специалисты обнаружили, что МПО не единственное, что влияет на родительские инстинкты мышей. Как оказалось, у более заботливых самцов был снижен уровень экспрессии гена Agouti. По словам ученых, данный ген обычно влияет на обмен веществ и пигментацию кожи.

Позднее команда использовала методы генной терапии и повысила уровень Agouti у некоторых мышей — «образцовых пап». Вмешательство изменило поведение последних: они перестали заботиться о мышатах или даже начинали вести себя агрессивно. Ситуацию исправило лишь помещение самцов в одиночные клетки, поскольку это вновь снизило уровень Agouti.

Возможно, исследователям удалось выявить важный эволюционный механизм, влияющий на баланс между самосохранением и заботой о потомстве. Теперь они планируют подробнее изучить, как окружающая среда влияет на экспрессию загадочного гена.

