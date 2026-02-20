Синоптики рассказали, какую погоду принесет уходящий антициклон «Герд» 4 20.02.2026, 18:45

Объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики Белгидромета объявили на субботу, 21 февраля, жёлтый уровень опасности. На этот раз страну снова накроют две погодных угрозы – гололедица и туман. Последний, к слову, ожидается преимущественно ночью и утром. Smartpress.by изучил, что ещё подарит в этот день отступающий антициклон «Герд».

По данным Белгидромета, 21 февраля будет в основном без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -8…-14°С, а кое-где воздух охладится до целых -15…-20°С. Что касается светлого времени суток, термометр покажет в среднем от -4 до +1°С, пообещали синоптики. За это белорусы обязаны сказать спасибо февральскому солнцу.

Какой будет погода в Беларуси 23 февраля?

В праздничное воскресенье, 23 февраля, в Беларуси будет облачно. На большей части страны пройдут снег, мокрый снег и даже дождь. Местами всё так же ожидаются слабый гололёд, налипание мокрого снега и гололедица. Ночью температура будет колебаться в пределах -5…+2°С (местами по северу до -10°С), а днём – от -2 до +5°С.

