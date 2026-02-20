В России возник дефицит газомоторного топлива 4 20.02.2026, 18:51

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В российских регионах начались перебои с поставками сжиженного углеводородного газа (СУГ). Нехватка газомоторного топлива наблюдается в Нижегородской, Ярославской, Волгоградской областях, Московском регионе и Татарстане, пишет «Коммерсантъ». Участники рынка заявили о критическом сокращении запасов.

В группе компаний «Реал-Инвест» сообщили о вынужденном закрытии части автозаправок из-за задержек поставок по железной дороге, начавшихся в феврале. По данным ГК, на станции Сергач скопилось около 2,5 тыс. тонн газа, который не разгружается. При этом компания недополучила 1,8 тыс. тонн топлива, что эквивалентно месячному объему продаж всей сети.

В «Реал-Инвесте» предупредили, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу контракты с государственными и муниципальными учреждениями, включая войсковые части и автобусные парки.

На аналогичные проблемы пожаловались и другие участники рынка. «В Нижегородской области мы пока держимся, но уже на исходе. В Волгограде, Иваново и Ярославле газ у нас закончился. Тяжело», — заявил представитель «Ока-Пропан». В компании отметили, что топливный кризис стал следствием не только логистических проблем на стороне РЖД, но политики заводов-производителей, которые целенаправленно отдали большую часть сжиженного газа на экспорт еще в декабре, что привело к дефициту на внутреннем рынке.

В сети заправок «Газэнергосеть-НН» сообщили, что у них осталось топлива на три-четыре дня, а некоторые газонаполнительные станции уже пусты. «Весь газ брошен на разных железнодорожных станциях и до адресатов он не доходит… Не знаем, какие причины. Например, Арзамас-2: там вагоны стоят уже три недели. Это не только у нас. В Казани такие же сложности, в Московском регионе», — отметили в компании.

Сейчас Россия в основном продает сжиженный углеводородный газ Турции, Индии, Афганистану, Китаю и странам Центральной Азии на фоне прекращения поставок в Европу из-за санкций.

По подсчетам Reuters, в декабре 2025-го и в январе 2026-го железнодорожные отгрузки СУГ в Китай показали исторический максимум — 65 тыс. тонн. Это почти в 1,5 раза превышает среднемесячный показатель 2025 года — около 43 тыс. тонн в месяц.

В целом в прошлом году железнодорожные отгрузки СУГ в Китай подскочили на 77% по сравнению с 2024 годом и составили 520 тыс. тонн. Кроме того, Россия ежемесячно продавала по 20-25 тыс. тонн топлива Пекину автотранспортом с приграничных газонаполнительных станций.

