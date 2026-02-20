закрыть
28 мая 2026, четверг, 19:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Guardian: Поражение протестов в Беларуси помогло Путину напасть на Украину

5
  • 20.02.2026, 19:14
  • 7,850
The Guardian: Поражение протестов в Беларуси помогло Путину напасть на Украину

Тогда все эти события казались отдельными эпизодами.

Британское издание The Guardian в большом материале пишет о причинах нападения России на Украину в 2022 году. Одна из них, по мнению авторов, — поражение протестов в Беларуси:

— Летом жестокое подавление протестного движения в соседней Беларуси ослабило Лукашенко и сделало его более зависимым от Кремля, чем когда-либо. Это открыло возможность заставить Лукашенко разрешить использование белорусской территории в качестве плацдарма для вторжения.

Примерно в то же время команда отравителей из ФСБ ввела нервно-паралитический агент «Новичок» в нижнее белье Алексея Навального, оппозиционного политика, способного привлечь массовую поддержку, что привело его в кому.

Тогда все эти события казались отдельными эпизодами. Позже они начали выглядеть как подготовка Путина к большой игре с Украиной, которая, по его мнению, закрепила бы его роль в истории как великого российского лидера.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов