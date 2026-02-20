Трамп нервно отреагировал на решение Верховного суда об отмене пошлин 8 20.02.2026, 19:20

Чиновники в администрации президента США готовились к такому решению суда.

Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившее его пошлины, «позором» во время сегодняшнего завтрака в Белом доме с губернаторами, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Один из источников отметил, что Трамп сообщил присутствующим о наличии запасного плана. Чиновники его администрации заранее готовились к возможному поражению в Верховном суде и заверяли президента, что даже в случае отмены пошлин есть альтернативные способы их реализации.

По данным нескольких людей, знакомых с его высказываниями, в последние недели Трамп частным образом раздражённо жаловался на медлительность суда в принятии решений. Он также неоднократно менял свои ожидания относительно исхода дела: в какой-то момент, по словам источника, он выражал сомнение, что Верховный суд решит против его пошлин, учитывая масштаб поставленных на кон вопросов.

