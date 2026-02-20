28 мая 2026, четверг, 19:55
Reuters: США рассматривают смену режима в Иране

Решение за Трампом.

Среди возможных вариантов военной операции США против Ирана рассматриваются как точечные удары по отдельным представителям режима аятолл, так и полная смена руководства — в случае, если президент Дональд Трамп даст соответствующий приказ.

Об этом 20 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

«Во время своего первого срока Трамп уже демонстрировал готовность к целевым убийствам, одобрив в 2020 году ликвидацию высокопоставленного военного чиновника, генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего иностранную разведку и военизированное подразделение Корпуса стражей Исламской революции — Силы Кудс», — отмечает издание.

Один из источников Reuters подчеркнул успешность израильской операции по уничтожению иранских лидеров во время военной операции «Народ как лев» в 2025 году. По информации региональных источников, тогда были убиты как минимум 20 высокопоставленных иранских офицеров, включая начальника штаба вооружённых сил страны генерал-майора Мохаммада Багери.

«12-дневная война и израильские удары по отдельным целям показали эффективность такого подхода», — заявил американский чиновник, добавив, что приоритет отдавался лицам, участвующим в командовании и управлении силами КСИР.

Вместе с тем, чиновник предупредил, что точечные удары по представителям режима требуют значительных разведывательных ресурсов.

«Для устранения конкретного командира необходимо точно знать его местоположение и оценивать, кто ещё может пострадать в ходе операции. Источникам Reuters было неизвестно, какими разведданными о иранских лидерах, потенциальных мишенях США, располагают американские власти. Белый дом и Пентагон пока не прокомментировали запросы агентства», — подытожило Reuters.

