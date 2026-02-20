У некоторых белорусов не примут экзамен в ГАИ 8 20.02.2026, 19:42

Нужна справка.

У белорусов призывного возраста не примут экзамен в ГАИ без справки из военкомата. Новая административная процедура вступила в силу в начале февраля.

Справку потребуют в экзаменационном отделе ГАИ у мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые хотят сдать на права.

Выдают справку в военкомате или органе госбезопасности по военному билету или паспорту. Подготовят документ в течение одного рабочего дня – бесплатно. Срок его действия шесть месяцев. Благо, учиться и сдавать внутренний экзамен в автошколе можно и без справки.

«Мы предлагаем приносить справку в автошколу в конце обучения, так как для наших выпускников готовим полный пакет документов и оформляем заявление в ГАИ. Если видим, что что-то не в порядке с документами, предлагаем альтернативные даты, чтобы человек мог сдать теорию, автодром и город в один день», – уточнил журналисту Tochka.by заместитель директора автошколы «Дорожная азбука» Игорь Гулевич.

Таким образом, если по какой-то причине не удалось получить справку в нужный срок, автошкола перенесет дату экзамена в ГАИ. Курсант сможет сдавать практическую часть экзамена на том автомобиле, на котором обучался в автошколе.

