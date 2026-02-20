«Лукашенко попался как щука в невод» 12 20.02.2026, 19:56

История с «Советом мира» вышла для правителя боком.

Глава белорусского МИД Максим Рыженков не попал на первое заседание «Совета мира» в Вашингтоне. Официальная причина — американская сторона не выдала визы делегации, несмотря на своевременную подачу документов. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в таком случае не видят смысла говорить о «мире». «Зеркало» спросило у политического аналитика информационного агентства «Позірк» Александра Класковского, было ли это простой бюрократической заминкой.

У Александра Класковского есть несколько версий произошедшего. Первая — американская сторона могла проявить бюрократическую неповоротливость при оформлении документов. Однако этот вариант эксперт считает наименее убедительным, учитывая статус мероприятия (инициатива президента Дональда Трампа) и свой личный опыт.

— У меня у самого был эпизод в биографии в декабре 2008 года, когда Джордж Буш-младший решил провести встречу с правозащитниками и блогерами из авторитарных стран, — вспоминает Класковский. — Уведомление, что нужен человек [из Беларуси], пришло в американское посольство в последний момент. Они мне за полчаса оформили визу и взяли билет на самолет, и уже назавтра я летел в Вашингтон. Так что, когда нужно, подчиненные американского президента работают весьма оперативно, — замечает Класковский.

И хотя в белорусском МИД утверждают, что «все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы <…> были поданы заблаговременно», аналитик не исключает, что могла произойти накладка. Изначально в Вашингтон собирался лететь сам Александр Лукашенко, а замена на Максима Рыженкова произошла слишком поздно.

— У американцев действительно могло не быть времени оформить визы делегации, — рассуждает Класковский. — Ну, а почему не полетел Лукашенко — это уже только ленивый комментатор не сказал: потому что его из Москвы предупредили, так сказать, «по-дружески», что поперек Путина в этот «Совет мира» соваться не стоит.

Еще одна версия, по словам Класковского, самая неприятная для официального Минска. Она заключается в том, что Трампу нужен был не Рыженков, а «уважаемый президент», которому он дарил запонки.

— Этот вариант вполне вероятен, и это показывает, что Лукашенко попался как щука в невод, — считает аналитик. — Потому что он же так рвался в этот «Совет мира», даже говорил, что хочет заключить большую сделку с Трампом. Это для него важный момент. Ведь Лукашенко, на мой взгляд, до сих пор еще страдает от комплекса нелегитимности после 2020 года.

Александр Класковский также обратил внимание на резкую тональность заявления МИД Беларуси. В англоязычной версии слово «мир» было взято в кавычки («what «peace» are we talking about?» — «о каком «мире» мы говорим?»). Аналитик отмечает, что для дипломатических формулировок это нехарактерно.

— Тут очевидная обида. Я думаю, это такое эмоциональное решение — независимо от того, кто дал команду на подобные формулировки, — говорит эксперт.

Тем не менее Класковский полагает, что Минск не станет окончательно сжигать мосты в отношениях с Вашингтоном.

— Все же мне кажется, что Лукашенко будет стараться сохранить американский трек, даже несмотря на то, что Кремлю это не очень нравится. Для него это очень важно, он уже публично фактически пообещал Трампу, что будет стараться заключить большую сделку, — резюмирует Александр Класковский.

