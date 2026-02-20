Tesla собрала первое роботакси Cybercab без руля и педалей 2 20.02.2026, 20:23

Автомобиль создавали с расчетом на полностью автономное вождение.

Компания Tesla объявила в Х о срыве ожидаемого перехода от концептов к реальному использованию роботакси: первый экземпляр Cybercab, электромобиля с полным отсутствием руля и педалей, сошёл с конвейера на её Gigafactory в Техасе. Автомобиль создавали с расчётом на полностью автономное вождение без участия человека, пишет «Хайтек».

Cybercab — двухместный электромобиль, ориентированный на использование в службах роботакси и потенциально на частных рынках. Он лишён традиционных органов управления и полностью зависит от программного обеспечения Tesla Full Self‑Driving (FSD). Масса таких машин должна быть снижена, а стоимость производства — оптимизирована по сравнению с обычными моделями компании.

Хотя сам факт сборки считается важной вехой для проекта, Tesla пока не может выпустить эти машины на дороги общего пользования. Основная причина — недостаточная готовность систем автономного вождения и необходимость получения разрешений от регуляторов. В США действующие стандарты требуют наличия традиционных органов управления или специального одобрения для их отсутствия.

Массовое производство Cybercab планируется начать в апреле 2026 года на той же фабрике в Техасе, но сроки коммерческого запуска услуг роботакси или продажи автомобилей клиентам остаются неопределёнными. Промежуточные версии таких машин ранее уже проходили тесты в рамках пилотных проектов в американских городах, но до настоящего времени они требовали присутствия наблюдающего водителя.

