Часть белорусов лишили возможности играть в мгновенные лотереи 2 20.02.2026, 20:33

Появился возрастной ценз.

Лукашенко подписал указ о возрастном цензе для электронных мгновенных лотерей. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

Указ № 64 «О совершенствовании лотерейной деятельности», который вносит правки в принятый ранее Указ № 209 от 2007 года, белорусский правитель подписал в пятницу, 20 февраля. Основная цель нововведений - защита интересов несовершеннолетних и профилактика игровой зависимости у социально уязвимых слоев населения.

Согласно документу, в Беларуси вводится строгий запрет на участие в электронных мгновенных лотереях лиц, не достигших 18 лет, и граждан, уже ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.

Указом также определен механизм отказа банков в проведении транзакций по оплате лотерейных ставок для белорусов, подпадающих под ограничения. Кроме того, теперь пополнение игрового счета в лотереях возможно только в безналичной форме, что позволит гарантировать, что игроку исполнилось 18 лет.

