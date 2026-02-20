Часть белорусов лишили возможности играть в мгновенные лотереи
- 20.02.2026, 20:33
Появился возрастной ценз.
Лукашенко подписал указ о возрастном цензе для электронных мгновенных лотерей. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.
Указ № 64 «О совершенствовании лотерейной деятельности», который вносит правки в принятый ранее Указ № 209 от 2007 года, белорусский правитель подписал в пятницу, 20 февраля. Основная цель нововведений - защита интересов несовершеннолетних и профилактика игровой зависимости у социально уязвимых слоев населения.
Согласно документу, в Беларуси вводится строгий запрет на участие в электронных мгновенных лотереях лиц, не достигших 18 лет, и граждан, уже ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.
Указом также определен механизм отказа банков в проведении транзакций по оплате лотерейных ставок для белорусов, подпадающих под ограничения. Кроме того, теперь пополнение игрового счета в лотереях возможно только в безналичной форме, что позволит гарантировать, что игроку исполнилось 18 лет.