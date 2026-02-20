Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде 7 20.02.2026, 20:50

7,984

Золото у США.

На Олимпиаде в Италии 20 февраля завершились соревнования по фигурному катанию. Среди девушек победу одержала американка Алиса Лью, сообщает сайт Олимпиады.

Фигуристка показала практически безупречную произвольную программу 19 февраля, поднявшись с третьего места после короткой программы и завоевав золото с лучшим в своей карьере результатом в 226,79 балла. Это первый за 24 года олимпийский титул для сборной США в женском фигурном катании.

Для Лью это вторая олимпийская золотая медаль на этих зимних Играх, после того как она помогла сборной США завоевать золото в командном зачете в первую неделю соревнований, отмечается на сайте Олимпиады 2026.

Лью дебютировала на Олимпийских играх 2022 года в возрасте 16 лет, но после завоевания бронзовой медали на чемпионате мира несколько недель спустя завершила спортивную карьеру. В 2024 году она вернулась после двух сезонов перерыва, заявив, что вновь полюбила фигурное катание.

Серебро и бронзу выиграли японки Каори Сакамото и Ами Накаи.

Единственная россиянка Аделия Петросян заняла шестое место. Таким образом, отмечает Sportbox, впервые с 1960 года советские и российские фигуристы не смогли выиграть ни одной олимпийской медали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com