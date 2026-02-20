Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде

Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде7
- 20.02.2026, 20:50
Золото у США.
На Олимпиаде в Италии 20 февраля завершились соревнования по фигурному катанию. Среди девушек победу одержала американка Алиса Лью, сообщает сайт Олимпиады.
Фигуристка показала практически безупречную произвольную программу 19 февраля, поднявшись с третьего места после короткой программы и завоевав золото с лучшим в своей карьере результатом в 226,79 балла. Это первый за 24 года олимпийский титул для сборной США в женском фигурном катании.
Для Лью это вторая олимпийская золотая медаль на этих зимних Играх, после того как она помогла сборной США завоевать золото в командном зачете в первую неделю соревнований, отмечается на сайте Олимпиады 2026.
Лью дебютировала на Олимпийских играх 2022 года в возрасте 16 лет, но после завоевания бронзовой медали на чемпионате мира несколько недель спустя завершила спортивную карьеру. В 2024 году она вернулась после двух сезонов перерыва, заявив, что вновь полюбила фигурное катание.
Серебро и бронзу выиграли японки Каори Сакамото и Ами Накаи.
Единственная россиянка Аделия Петросян заняла шестое место. Таким образом, отмечает Sportbox, впервые с 1960 года советские и российские фигуристы не смогли выиграть ни одной олимпийской медали.