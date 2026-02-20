Минчане жалуются на испорченные продукты.

Минчанка купила в торговой сети зразы свиные с грибами и голени в маринаде. По ее словам, она приобрела продукты 16 февраля, а упакованы они были 13 февраля. В Threads она рассказала, что полуфабрикаты оказались испорченными, пишет tochka.by.

«Все тухлое, есть невозможно, от голеней просто смрад пошел из духовки такой, что невозможно. Все чеки имеются. Еще одна пачка этих рулетов имеется для экспертизы. Что скажете?» – написала женщина.

В комментариях под постом пользователи разделились. Одни поддерживали автора и делились собственным опытом:

«В „Соседях“ берем свинину – лопатку и тазобедренную часть – всегда устраивает, мясо нежное. Но все, что касается полуфабрикатов, даже если свежее, то настолько соленое, что есть невозможно».

Другие же раскритиковали сам формат жалобы:

«А почему вы вместо того, чтобы сходить в магазин и вернуть деньги или написать в книгу жалоб, постите это в Тредсе?»

Звучали и более эмоциональные мнения:

«Такое не только у них. Просто уже крик души».

«Люди, сколько вы будете травить себя? Нельзя покупать все, что запаковано».

