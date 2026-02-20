Белорусский легкоатлет вошел в историю

1
  20.02.2026, 21:14
  • 4,604
Матвей Волков

Ему покорилась важная отметка.

Первый день чемпионата Беларуси по легкой атлетике в помещении принес настоящую сенсацию.

В могилевском спорткомплексе «Олимпиец» спустя 28 лет был побит национальный рекорд в прыжках с шестом.

Белорусский легкоатлет Матвей Волков в возрасте 21 года преодолел высоту в 6,01 м.

Предыдущее достижение было установлено Дмитрием Марковым 20 февраля 1998 года и составляло 6 м. Как сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики, Матвей Волков стал всего лишь 30-м спортсменом в мире, вошедшим в «клуб 6 м».

Выше него на всей планете прыгали только 16 человек в истории, и никто – в этом сезоне. Прямо сейчас Волков – лидер мирового рейтинга.

Как победить Путина
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Ложный «моральный эквивалент»
Источник путинской власти иссякает
