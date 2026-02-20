28 мая 2026, четверг, 22:46
Польша приняла решение по Starlink для Украины

1
  • 20.02.2026, 21:25
  • 7,828
Речь идет о более чем 29 тысячах терминалов спутниковой связи.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Польша продолжает финансировать работу почти 30 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом он написал в соцсети Х.

По словам Федорова, речь идет о более чем 29 тысячах терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

«Это позволяет нашим людям оставаться на связи, несмотря на все вызовы», – подчеркнул он.

Министр выразил благодарность министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и правительству Польши за «непоколебимую поддержку».

Напомним, 27 января глава МИД Польши призвал Маска прекратить использование армией России Starlink для ударов по украинским городам. Радослав Сикорский тогда написал, что получение прибыли от военных преступлений может навредить бизнесу Маска.

Как победить Путина
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Ложный «моральный эквивалент»
Источник путинской власти иссякает
