Польша приняла решение по Starlink для Украины 1 20.02.2026, 21:25

Речь идет о более чем 29 тысячах терминалов спутниковой связи.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Польша продолжает финансировать работу почти 30 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом он написал в соцсети Х.

По словам Федорова, речь идет о более чем 29 тысячах терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

«Это позволяет нашим людям оставаться на связи, несмотря на все вызовы», – подчеркнул он.

Министр выразил благодарность министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и правительству Польши за «непоколебимую поддержку».

Poland continues to fund over 29,000 Starlink terminals in Ukraine. This ensures that despite the challenges, our people can stay connected. Thank you @KGawkowski, and the Polish government for steadfast support. 🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/V7TPYiW0fx — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 20, 2026

Напомним, 27 января глава МИД Польши призвал Маска прекратить использование армией России Starlink для ударов по украинским городам. Радослав Сикорский тогда написал, что получение прибыли от военных преступлений может навредить бизнесу Маска.

