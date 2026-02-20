В белорусском футболе появится VAR

  • 20.02.2026, 21:56
Уже со следующего сезона.

В чемпионате Беларуси по футболу наконец появится система VAR. О сроках ее внедрения председатель Белорусской федерации футбола Евгений Булойчик рассказал на конференции АБФФ, заметил сайт «Еврорадио».

«Намерены внедрить систему VAR в ближайшем сезоне Высшей лиги», — заявил он.

Футбольный сезон в Беларуси стартует 28 февраля матчем за Betera-Суперкубок. В нем встретятся клубы «МЛ Витебск» и «Неман». Первый тур Betera-высшей лиги пройдет с 20 по 22 марта.

Система VAR — это система помощи судьям, которая использует просмотр видеоповторов.

