В белорусском футболе появится VAR
- 20.02.2026, 21:56
Уже со следующего сезона.
В чемпионате Беларуси по футболу наконец появится система VAR. О сроках ее внедрения председатель Белорусской федерации футбола Евгений Булойчик рассказал на конференции АБФФ, заметил сайт «Еврорадио».
«Намерены внедрить систему VAR в ближайшем сезоне Высшей лиги», — заявил он.
Футбольный сезон в Беларуси стартует 28 февраля матчем за Betera-Суперкубок. В нем встретятся клубы «МЛ Витебск» и «Неман». Первый тур Betera-высшей лиги пройдет с 20 по 22 марта.
Система VAR — это система помощи судьям, которая использует просмотр видеоповторов.