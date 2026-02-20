В белорусском футболе появится VAR 20.02.2026, 21:56

1,864

Уже со следующего сезона.

В чемпионате Беларуси по футболу наконец появится система VAR. О сроках ее внедрения председатель Белорусской федерации футбола Евгений Булойчик рассказал на конференции АБФФ, заметил сайт «Еврорадио».

«Намерены внедрить систему VAR в ближайшем сезоне Высшей лиги», — заявил он.

Футбольный сезон в Беларуси стартует 28 февраля матчем за Betera-Суперкубок. В нем встретятся клубы «МЛ Витебск» и «Неман». Первый тур Betera-высшей лиги пройдет с 20 по 22 марта.

Система VAR — это система помощи судьям, которая использует просмотр видеоповторов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com