Венгрия заявила, что будет блокировать €90 миллиардов Украине от ЕС 22 20.02.2026, 22:17

До восстановления «Дружбы».

Венгрия объявила, что будет блокировать выделение Украине кредита в 90 млрд евро от ЕС, пока не будут возобновлены поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет «Европейская правда».

Сийярто заявил, что Украина шантажирует Венгрию, «остановив транзит нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои с поставками в Венгрии и поднять цены на топливо перед выборами».

«Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу „Дружба“», – объявил венгерский министр.

Он утверждает, что, блокируя транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», Украина нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. «Мы не поддадимся этому шантажу», – заявил Сийярто.

