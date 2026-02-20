закрыть
28 мая 2026, четверг, 22:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венгрия заявила, что будет блокировать €90 миллиардов Украине от ЕС

22
  • 20.02.2026, 22:17
  • 6,718
Венгрия заявила, что будет блокировать €90 миллиардов Украине от ЕС

До восстановления «Дружбы».

Венгрия объявила, что будет блокировать выделение Украине кредита в 90 млрд евро от ЕС, пока не будут возобновлены поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет «Европейская правда».

Сийярто заявил, что Украина шантажирует Венгрию, «остановив транзит нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои с поставками в Венгрии и поднять цены на топливо перед выборами».

«Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу „Дружба“», – объявил венгерский министр.

Он утверждает, что, блокируя транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», Украина нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. «Мы не поддадимся этому шантажу», – заявил Сийярто.

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов