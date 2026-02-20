Россия начала распродажу золота 5 20.02.2026, 22:29

Из-за дефицита нефтедолларов.

Россия начала распродавать золото из своих резервов. В январе Центробанк РФ впервые за длительное время сократил запасы драгоценного металла, воспользовавшись ростом мировых цен до исторического максимума.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, золотые резервы России сократились на 300 000 унций и теперь составляют 74,5 млн унций. Это первое снижение запасов с октября прошлого года.

В январе средняя цена золота достигала около 4700 долларов за унцию. По предварительным оценкам, такая операция могла принести российскому бюджету около 1,4 млрд долларов.

Несмотря на уменьшение физического объема золота, его общая стоимость в денежном выражении выросла на 23% благодаря рекордному росту цен на мировом рынке.

Центральный банк России начал активнее использовать золотые резервы в операциях, связанных с продажей активов Фонда национального благосостояния.

Таким образом Министерство финансов РФ пытается компенсировать снижение доходов от экспорта нефти и газа, что усиливает давление на бюджет и увеличивает его дефицит.

