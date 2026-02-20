СМИ: Украина отвергла предложение США на переговорах 9 20.02.2026, 22:51

16,538

Переговоры зашли в тупик.

Создание демилитаризованной экономической зоны на Донбассе является нереалистичной идеей, особенно в формате совместной украинско-российской администрации. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и аналитиков.

Издание напоминает, что во время последнего раунда переговоров в Женеве 17–18 февраля Киев и Москва обсуждали возможность создания совместной российско-украинской гражданской администрации для управления демилитаризованной зоной на Донбассе. Предложение предусматривало вывод как российских, так и украинских войск из региона.

По словам информированного источника Kyiv Independent, эту инициативу выдвинули представители американской делегации, которые продолжают стремиться сохранить роль нейтрального посредника. Однако украинские чиновники, опрошенные журналистами, заявили, что не могут представить даже саму демилитаризованную зону на Донбассе, не говоря уже о совместной администрации.

Народный депутат Украины Александр Мережко, возглавляющий парламентский комитет по иностранным делам, отметил, что такой сценарий фактически означал бы вывод украинских войск.

«В этом суть проблемы. Для нас это неприемлемо. Мы не можем оставить эти укрепленные районы Донецкой области и фактически отдать их», – подчеркнул он.

По мнению Мережко, американская сторона, вероятно, ориентируется на модель демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями. Однако, как отметил депутат, буферная зона на Корейском полуострове значительно короче нынешней линии фронта в Украине.

Он также считает, что логика подобного предложения заключается в попытке так или иначе удовлетворить требования Кремля, пусть и в завуалированной форме.

В результате, поскольку Украина отвергает любые варианты, которые могут означать отказ от контроля над Донбассом, переговорный процесс оказался в тупике, пишет Kyiv Independent.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com