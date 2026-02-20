Стало известно, что сказал Зеленский президентам Польши и Литвы перед вторжением РФ 10 20.02.2026, 23:33

В последний момент украинский президент осознал серьезность будущих событий.

23 февраля 2022 года, в канун полномасштабного вторжения страны-агрессора России, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с тогдашним президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой высказал мнение о том, что, возможно, они могут больше не увидеть его живым. Об этом говорится в статье The Guardian, опубликованной 20 февраля.

По мнению СМИ, это свидетельствовало о том, что в последний момент украинский президент «осознал серьезность будущих событий».

Позже в тот же день он попытался позвонить Путину, но получил отказ. Тогда он записал видеообращение к гражданам РФ с призывом не допустить, чтобы их руководство начало войну. В нем была заметна полная смена тона. Украинский президент предупредил, что если россияне нападут, то увидят не спины украинцев, а их лица.

При этом, по данным издания, в ночь перед полномасштабным вторжением семья президента легла спать как обычно. Первая леди Елена Зеленская не собрала тревожный чемоданчик. Это она сделала на следующий день, в спешке, когда вместе с детьми под звуки взрывов эвакуировалась в «неизвестное место» из-за угроз убийством. Война застала врасплох большинство украинского Кабмина, говорится в статье.

The Guardian написала, что тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба знал о том, что должно произойти, ведь 22 февраля он отправился в Вашингтон на встречи и представители разведки показали ему точные места, где российские танки готовились перейти границу. После этого его пригласили на незапланированную встречу с действующим тогда президентом США Джо Байденом.

