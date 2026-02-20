ВСУ научили робота запускать дроны

ВСУ научили робота запускать дроны1
- 20.02.2026, 23:49
НРК Ratel H может запустить сразу четыре БПЛА.
Украинская оружейная компания Ratel Robotics модифицировала одну из моделей своих наземных роботов для переноса и запуска волоконно-оптических дронов. Теперь, как пишет Business Insider, украинские военные могут запускать дроны ближе к фронту, а пилоты могут находиться на расстоянии нескольких километров.
Модель НРК Ratel H оснащена пусковой установкой в защищенном боксе. В точке старта она открывается и выпускает небольшой дрон, подключенный к оптоволоконному кабелю. Беспилотное наземное транспортное средство функционирует как мобильная точка запуска.
Генеральный директор компании Тарас Остапчук рассказал Business Insider, что «наземный робот становится чем-то вроде базовой станции» для четырех дронов, которые он может перевозить. «Эти базы обычно являются точками запуска, управляемыми человеком, где пилотам нужно быть ближе к опасности, чтобы поднять дрон в воздух», — говорится в статье.
Остапчук также сказал, что наземный робот может высадить операторов в безопасном месте, а затем продолжить движение в направлении фронта для запуска дронов. Операторы, которые дистанционно управляют им и оптоволоконными дронами, могут оставаться «в самом безопасном возможном месте».
Цель состоит в том, чтобы «все было максимально безопасно для всех людей, выполняющих эту миссию», — сказал генеральный директор.