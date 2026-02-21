29 мая 2026, пятница, 6:25
Зеленский: США тоже требуют от Украины отдать весь Донбасс
Владимир Зеленский

Вашингтон и Кремль занимают схожую позицию.

В переговорах о прекращении войны в Украине США, по словам президента Украины Владимира Зеленского, занимают ту же позицию, что и Россия, требуя от Киева отказаться от всего Донбасса. «И американцы, и россияне говорят: если хотите, чтобы война закончилась завтра, — уходите из Донбасса», — заявил Зеленский в интервью агентству AFP в пятницу, 20 февраля, пишет «Немецкая волна».

Территориальные вопросы остаются главным камнем преткновения в переговорах о прекращении огня, которые ведут Москва и Киев при посредничестве США. Россия претендует на весь Донбасс, хотя ее войска установили контроль лишь над частью этого региона. Украина категорически отвергает эти претензии и настаивает на замораживании линии фронта.

На данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют около пятой части Донецкой области, тогда как войска РФ заняли практически всю Луганскую область.

В том же интервью Зеленский высказался за то, чтобы в случае прекращения огня европейские войска были «размещены вблизи замороженной линии соприкосновения».

