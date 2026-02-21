Появились подробности разбойного нападения на Минщине 40 21.02.2026, 5:33

Семью белорусов, на которую напали трое иностранцев, истязали «для давления на другого человека».

В ночь на 16 февраля в деревне Будагово Минской области около четырех часов утра трое молодых людей, вооруженных битой и двумя травматическими пистолетами, вломились в частный дом, разбив окно. Их жертвами стали 63-летний хозяин, его 65-летняя супруга и 67-летний брат, которым злоумышленники нанесли множественные травмы. Подробности инцидента потерпевшие рассказали телеканалу ОНТ, пишет «Зеркало».

Хозяин дома рассказал, что его в ту ночь разбудил лай собаки во дворе. Мужчина посмотрел в окно и увидел «три силуэта бандитского вида в масках».

— До этого они просто крались. Когда они меня увидели, то кинулись, выбили окно. Я, слава Богу, вспомнил про [тревожную] кнопку, — рассказал мужчина.

До приезда силовиков злоумышленники выволокли трех жителей дома в коридор, поставили на колени, избивали бейсбольными битами и травматическими пистолетами. Истязания они снимали на видео.

— Избивали очень жестоко. Каждые 15−20 секунд металлическими битами бели очень сильно и очень больно по всем местам. Два пистолета… Все время угрожали что будут стрелять сейчас и убьют. И рукоятками пистолетов тоже били по голове. Я очень боялся, — рассказал брат хозяина дома.

Третья потерпевшая рассказала, что нападавшие «включили погромче телевизор, закрыли двери, чтобы меньше звуков было».

— Было очень больно. Очень страшно. Шевельнуться вообще невозможно было, потому что они контролировали все время и кричали, пистолетом угрожали, убийством. Я уже к смерти приготовилась. Так уже смирилась. Думаю: «Наверное нам хана», — поделилась женщина.

Прибывшие на вызов сотрудники Департамента охраны окружали дом. Один из силовиков начал стучать в дверь, чтобы «преступники понимали что снаружи находится милиция».

Злоумышленники выбежали из дома и попытались скрыться. Оперативники задержали двух нападавших на месте. Третьего они настигли в лесу.

Все фигуранты — иностранцы. Один из них несовершеннолетний, ему 17 лет, двоим другим — по 18. Заказ на запугивание семьи из Будагово они получили через Telegram. За выполненную работу им пообещали 300 тысяч российских рублей (около 3,9 тысячи долларов по курсу на 20 февраля 2026 года).

Потерпевший хозяин дома рассказал, что их заказали «для давления на другого человека».

— Я не буду говорить какого, но это наш близкий родственник. Он находится за границей, — сообщил без подробностей мужчина.

В настоящий момент жизням потерпевших ничего не угрожает. В отношении задержанных иностранцев возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 14 ч.2 ст. 147 Уголовного кодекса (Покушение на причинение тяжких телесных повреждений группой лиц). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

