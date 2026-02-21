закрыть
Die Welt: Мирный сценарий для Украины может включать быстрое вступление в ЕС

1
  • 21.02.2026, 8:39
  • 1,834
В дипломатических кругах обсуждается сценарий.

В европейских политических кругах обсуждают возможные параметры будущего мирного соглашения вокруг Украины. Среди вариантов — ускорение процесса вступления страны в Евросоюз и предоставление дополнительных гарантий безопасности.

Об этом сообщает Die Welt .

Возможный формат переговоров

В дипломатических кругах обсуждается сценарий, при котором Украина может пойти на территориальные уступки в рамках потенциального мирного урегулирования. Взамен страна может получить перспективу ускоренного вступления в Европейский союз в ближайшие годы.

По оценкам европейских чиновников, Соединенные Штаты, выступающие посредником в переговорах, продвигают модель, согласно которой Киев получает гарантии безопасности и политическую поддержку, тогда как Россия может сохранить контроль над значительной частью Донбасса.

Что обсуждают в Брюсселе

Дипломаты в Брюсселе отмечают, что украинскому руководству потребуется серьезный аргумент, чтобы убедить общество принять возможные уступки. Одним из таких факторов может стать ускоренный процесс вступления в ЕС.

В обсуждениях фигурирует ориентир 2027 года как потенциальная дата членства. Однако многие источники считают этот срок маловероятным и называют более реалистичным период между 2028 и 2030 годами.

Сложности ускоренного вступления

При этом в европейских структурах признают, что ускорить процесс будет непросто. Действующие процедуры расширения требуют выполнения большого количества условий. Речь идет о реформах, борьбе с коррупцией и укреплении принципов верховенства права.

В дипломатических кругах подчеркивают, что любое политическое решение должно учитывать существующие правила вступления, а также готовность стран ЕС поддержать такой шаг. Поэтому окончательные параметры возможного соглашения остаются предметом переговоров.

