Литва выставила за дверь известного рэпера из Грузии 8 21.02.2026, 8:43

9,566

Попытка артиста заигрывать с Россией провалилась.

Литовские власти направили четкий сигнал всем артистам, которые пытаются совмещать гастроли в РФ с выступлениями в Европе.

Об этом сообщает Delfi.

Так, под жесткие санкции попал грузинский рэпер Гио Пика (Георгий Джиоев), которому отныне запрещено переступать границу Литвы как минимум до 2031 года.

Артист планировал собрать зал в литовской столице уже 21 марта, однако планы испортил его же «послужной список».

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас и МИД страны выступили категорически против визита артиста, приведя неоспоримые факты:

Крымское прошлое: Джиоев неоднократно выступал в оккупированном Крыму, нарушая украинские законы и европейские нормы.

Бизнес на крови: Даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рэпер продолжал активно гастролировать в России - зафиксировано не менее семи таких выступлений.

Манипуляции не помогли

Организаторы мероприятия пытались защитить Гио Пику, используя довольно сомнительный аргумент. Они отмечали, что артист родился в оккупированной Россией Осетии, поэтому его якобы «нельзя считать сторонником Кремля».

Впрочем, литовское Министерство внутренних дел эти аргументы отвергло. Владислав Кондратович, глава МВД, подписал распоряжение: за «заигрывание» с агрессором - 5 лет запрета на въезд.

Литва в очередной раз продемонстрировала, что в Европе нет места для тех, кто легитимизирует российскую оккупацию своими концертами. Теперь Департамент миграции официально включил Джиоева в список нежелательных лиц, а его европейские гастроли оказались под большим вопросом.

