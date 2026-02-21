В российской Удмуртии «Фламинго» поразили завод по производству «Искандеров» и «Орешника»19
- 21.02.2026, 8:59
- 15,710
Нанесен удар по ключевому предприятию российского ВПК.
В Республике Удмуртия было атаковано акционерное общество «Воткинский завод», производящее ракетные двигатели для российских ракет типа «Искандер» и межконтинентальной баллистики (в частности для ракет «Орешник»), пишет «Фокус».
По предварительной информации, удар по заводу в Удмуртии был осуществлен с помощью украинских ракет «Фламинго». Об этом вечером 20 февраля сообщили OSINT-аналитики.
Проект «КиберБорошно» пишет, что «Фламинго» могли ударить по производственным цехам Воткинского завода. Однако пока что официального подтверждения нет.
Аналитики также пишут, что Воткинский завод — ключевое предприятие российского военно-промышленного комплекса (ВПК).
«Специализируется на производстве баллистических ракет, в частности МБР типа РС-24 Ярс и оперативно-тактических комплексов 9K720 Искандер. Фактически — один из базовых производителей ракетного вооружения стратегического и оперативного уровня в РФ», — говорится в сообщении.
Масштабы важности завода для россиян настолько важны, что вокруг него выкопаны рвы и периметр, отмечают OSINT-аналитики. Расстояние от границы Украины до цели — около 1500 километров.
Тем временем Денис Штиллерман, совладелец компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго», загадочно на фоне новости о «прилете» по заводу в Удмуртии опубликовал видео с пусками ракет. Он не уточнил, запечатлены ли на видеоролике сегодняшние пуски по военным целям в РФ.
«Видео без контекста. Контекст позже», — написал Штиллерман.