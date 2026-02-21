«Марко, ты исчезнешь»: Трамп сделал странный намек Рубио 27 21.02.2026, 13:34

Дональд Трамп и Марко Рубио

Фото: AP

Сарказм или предупреждение?

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что хотел уволить Марко Рубио после его резкой речи на Мюнхенская конференция по безопасности, где тот раскритиковал союзников и «ошибки прошлого».

Об этом сообщает The Hill.

Так, во время заседания Совета мира по Газе Трамп публично обратился к Рубио, намекнув, что тот стал «слишком популярным» в Германии. Президент с иронией заметил, что госсекретарь выглядел чрезвычайно довольным собой после речи.

«Марко, пожалуйста, не делай ничего лучше, чем ты делал. Потому что если ты это сделаешь, то ты отсюда исчезнешь», - заявил Трамп под смех присутствующих, использовав свой известный сарказм.

Почему Рубио «напугал» Белый дом своим успехом

Причиной такой реакции стал неслыханный прием, который устроили Рубио в Мюнхене. Несмотря на то, что он жестко критиковал европейцев за «ошибки прошлого» и излишнее увлечение «зеленой энергией», аудитория аплодировала ему стоя.

Ключевые тезисы «опасно успешной» речи:

Провал либерализма: Рубио назвал иллюзией веру в то, что после падения Берлинской стены весь мир должен был стать демократическим.

Приоритет суверенитета: Он призвал союзников вернуться к реальной политике и защите национальных интересов, а не глобальных догм.

Контраст с Вэнсом: Выступление Рубио выглядело значительно выигрышнее прошлогоднего холодного приема вице-президента Джей Ди Вэнса.

Эксперты гадают: это просто дружеский троллинг, или Трамп действительно напоминает своему окружению, что главной звездой администрации может быть только он. Учитывая, что Рубио удалось «продать» идеи Трампа европейцам так, что те остались в восторге, госсекретарь стал слишком весомой фигурой на международной арене.

