«Марко, ты исчезнешь»: Трамп сделал странный намек Рубио

«Марко, ты исчезнешь»: Трамп сделал странный намек Рубио27
- 21.02.2026, 13:34
Сарказм или предупреждение?
Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что хотел уволить Марко Рубио после его резкой речи на Мюнхенская конференция по безопасности, где тот раскритиковал союзников и «ошибки прошлого».
Об этом сообщает The Hill.
Так, во время заседания Совета мира по Газе Трамп публично обратился к Рубио, намекнув, что тот стал «слишком популярным» в Германии. Президент с иронией заметил, что госсекретарь выглядел чрезвычайно довольным собой после речи.
«Марко, пожалуйста, не делай ничего лучше, чем ты делал. Потому что если ты это сделаешь, то ты отсюда исчезнешь», - заявил Трамп под смех присутствующих, использовав свой известный сарказм.
Почему Рубио «напугал» Белый дом своим успехом
Причиной такой реакции стал неслыханный прием, который устроили Рубио в Мюнхене. Несмотря на то, что он жестко критиковал европейцев за «ошибки прошлого» и излишнее увлечение «зеленой энергией», аудитория аплодировала ему стоя.
Ключевые тезисы «опасно успешной» речи:
Провал либерализма: Рубио назвал иллюзией веру в то, что после падения Берлинской стены весь мир должен был стать демократическим.
Приоритет суверенитета: Он призвал союзников вернуться к реальной политике и защите национальных интересов, а не глобальных догм.
Контраст с Вэнсом: Выступление Рубио выглядело значительно выигрышнее прошлогоднего холодного приема вице-президента Джей Ди Вэнса.
Эксперты гадают: это просто дружеский троллинг, или Трамп действительно напоминает своему окружению, что главной звездой администрации может быть только он. Учитывая, что Рубио удалось «продать» идеи Трампа европейцам так, что те остались в восторге, госсекретарь стал слишком весомой фигурой на международной арене.