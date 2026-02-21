Дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ 2 21.02.2026, 9:36

4,148

Вспыхнул масштабный пожар.

Ночью 21 февраля дроны атаковали Самарскую область РФ, поразив Нефтегорский газоперерабатывающий завод. На месте поднялся масштабный пожар.

Известно, что на месте удара горят сразу пять резервуаров завода. Об атаке сообщают мониторинговые каналы, пишет «Фокус».

Угрозу беспилотников в регионе объявили еще около 22:00 часов 20 февраля. Об ударе по газоперерабатывающему предприятию в Самарской области РФ появилась информация около 00:30 часов. Вскоре в сети рассказали, что ситуация в Нефтегорске обострилась, поскольку после взрывов на территории завода разгорелся масштабный пожар.

В сети распространили кадры с места событий. На видеороликах видно яркое зарево в небе и огонь, охвативший территорию.

OSINT-аналитики рассказывают, что атакованный завод — действующее предприятие, специализирующееся на обработке природного газа, а также попутного нефтяного газа (ПНГ). Завод в Нефтегорске перерабатывает природный газ и ПНГ с нефтяных месторождений района.

Нефтегорский газоперерабатывающий завод

Фото: Exilenova+

