Режим Лукашенко добил деревню, которую не смог уничтожить Гитлер

Населенный пункт в Витебской области «упразднили».

В Лиозненском районе решено упразднить деревню Бель. Такое решение районного «совета депутатов» официально опубликовано 21 февраля, пишет «Зеркало».

«Упразднение сельского населенного пункта связано с тем, что в данном населенном пункте в настоящее время отсутствуют капитальные строения и предоставленные земельные участки», — сообщали в райисполкоме.

До упразднения деревни «изучалось мнение граждан по данному вопросу». В итоге власти не получили никаких предложений.

В 1999 году деревню населял один человек, а в 2019 уже не было никого.

Как писал ресурс Orsha.eu, Бель включена в список «воскресших деревень». Это населенные пункты, уничтоженные оккупантами во время войны, и возрожденные вновь после ее окончания. Названия этих деревень увековечены на ветвях символических Деревьев жизни, расположенных на территории мемориального комплекса в Хатыни.

