Украина добила уникальное самолетостроительное предприятие российского ВПК 3 21.02.2026, 10:50

По стратегической авиации врага нанесен мощный удар.

Российский Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, специализирующийся на производстве уникальных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, А-100 и прочих, объявил об убытках за 2025 год – более 5 млрд рублей. Что примечательно, прямое отношение к этому имеет и Украина.

О том, чем так важны для армии оккупантов производившиеся на этом предприятии самолеты и какими теперь будут последствия – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы «Информационное сопротивление».

В 2024 году ТАНТК имени Г. М. Бериева с гордостью отчитывался о прибыли за год в 1,19 млрд рублей, и, казалось бы, в нынешних условиях предприятие должно развиваться и получать новые заказы от государства. Но 2025 год показал совершенно иной расклад. Комплекс не только получил убытки, но и огромную задолженность перед кредиторами в размере 27 млрд рублей.

Фактически уникальное авиастроительное предприятие России, специализирующееся на проектировании, производстве, модернизации и обслуживании высокотехнологичных самолетов, оказалось на грани банкротства и разорения. Как же это произошло?

Как бы это странно ни казалось, но предприятие добила в том числе и война с Украиной.

Падение белого «Шмеля»

Наиболее известной продукцией ТАНТК имени Г. М. Бериева является самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, хорошо узнаваемый по своему тарелкообразному радиотехническому комплексу «Шмель».

Эти самолеты считаются наиболее высокотехнологичной продукцией предприятия, гордостью и визитной карточкой. Благодаря этому комплексу и удавалось выживать все эти годы, занимаясь ремонтом, модернизацией и обслуживанием А-50-х. Кроме того, предприятие получало бюджетные средства на разработку новых, перспективных самолетов ДРЛО, например А-100, которые должны были заменить морально и технически устаревшие А-50.

Да, вы не ослышались: говоря о А-50 как о наиболее высокотехнологичной продукции ТАНТК имени Г. М. Бериева я их назвал морально и технически устаревшими. Самолеты и вправду давно изжили себя, но это единственные ДРЛО, которые есть у России. Или уже нет?

Первый А-50 в ходе войны с Украиной получил повреждения и утратил возможность выполнять поставленные задачи 26 февраля 2023 года, когда по радиотехническому комплексу «Шмель» самолета, базировавшегося на белорусском аэродроме «Мачулищи» ударил fpv-дрон.

Самолет был эвакуирован на ТАНТК имени Г. М. Бериева для прохождения ремонта, но, как оказалось, специалисты предприятия не способны проводить ремонт такого, хоть и устаревшего, но сложного комплекса, как «Шмель».

Кроме того, 14 января 2024 года самолет А-50 был сбит на севере Азовского моря вблизи поселка Кирилловка, на временно оккупированной части Запорожской области. Этот борт был безвозвратно утерян. А буквально месяц спустя, 23 февраля 2024 года, второй А-50 был сбит и потерпел крушение вблизи села Трудовая Армения Краснодарского края РФ.

После этих двух потерь российское командование стало избегать применения А-50 вблизи границ с Украиной, а с учетом его ограниченных возможностей проведения разведки воздушного пространства, это сделало единственный самолет ДРЛО на вооружении ВКС РФ бессмысленным в условиях реальной войны.

В ночь на 9 марта 2024 года находящийся на предприятии А-50, проходивший ремонт и стоявший возле ангара под открытым небом, получил повреждения дальним ударным дроном ГУР МО Украины. Самолет не был полностью уничтожен, но явно был приведен в состояние, невозвратное к летному.

В ходе операции СБУ «Паутина» 1 июня 2025 года на авиабазе «Иваново» были повреждены минимум два самолета А-50, один из которых – ранее поврежденный на белоруском аэродроме «Мачулищи» ударом fpv-дрона, так не дождавшийся ремонта.

В ночь на 25 ноября 2025 года по ТАНТК им. Бериева была нанесена серия ударов, в результате чего были уничтожены уникальный экспериментальный самолет А-60 и летающая лаборатория А-100ЛЛ, которая использовалась для проведения научно-технических изысканий для модернизации проекта А-50 и развития А-100. Без этого самолета можно считать развитие ДРЛО в России мертвым.

Фактически на сегодняшний день у России в летном, функциональном состоянии могут находиться всего три самолета А-50. Однако их модернизация и развитие проекта не только невозможны из-за уничтожения научно-исследовательской базы, но и не видятся российскому командованию целесообразными, поскольку эти самолеты показали как свою низкую эффективность, так и высокую уязвимость.

По сути перспективный проект распила бюджетных средств на бесперспективном проекте из-за потери бортов, на обслуживании которых предприятие еще долго смогло бы кормиться, почил в бозе.

Но не только потеря самих самолетов стала проблемой для предприятия.

Приоритетная цель

ТАНТК имени Г. М. Бериева всегда был приоритетной целью для нанесения ударов Силами обороны Украины, вот только наши дроны и ракеты не всегда могли до него дотянуться. В первые годы полномасштабного вторжения препятствием было как отсутствие дальнобойных средств поражения, так и высокая плотность российской эшелонированной ПВО.

Но со временем у Украины стали появляться средства, способные долетать до Таганрога, а у России становилось все меньше средств ПВО, «белые пятна» – щели в обороне – наоборот, расширялись и множились.

В ночь на 9 марта 2024 года Таганрог подвергся массированному налету ударных дронов. Он продолжался почти два часа, был направлен на предприятия военно-промышленного комплекса и непосредственно на ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Но самый разрушительный удар был осуществлен в ночь на 29 ноября 2025 года, в ходе которого и были уничтожены А-60, А-100ЛЛ, а также Ил-76. И, вероятно, получил повреждения находившийся на ремонте в ангаре Ту-95МС.

ТАНТК им. Г.М. Бериева не просто стал небезопасным предприятием, а удобной стационарной целью для уничтожения редчайших представителей тяжелой стратегической авиации. По сути проведение ремонтных работ и модернизации А-50, Ту-95, Ил-76 на этом предприятии превратилось в аналог русской рулетки, со всеми вытекающими рисками и невозвратными потерями.

Выводы

Финансовые потери ТАНТК им. Г.М. Бериева – это вполне ожидаемый результат в итоге войны с Украиной. Продукция, которую предприятие может обслуживать, ремонтировать и модернизировать, утратила былое значение и интерес командования. Про перспективную разработку А-100, которая на нынешнем этапе уже является морально и технически устаревшей, можно забыть.

Проведение любых работ на мощностях предприятия – риск. Удары украинскими дронами и ракетами не только уничтожили несколько уникальных образцов росавиации, но и нанесли разрушения самому предприятию, повредив производственные линии и затормозив рабочий процесс.

Фактически Украина ответными действиями на агрессию поставила крест на будущем уникального предприятия России.

Что тут скажешь, «СВО» идет «строго по плану».

