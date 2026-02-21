Сможет ли Иран потопить авианосец США? 20 21.02.2026, 10:45

8,810

Даже многонедельные атаки не уничтожают суперкорабль, а ответ будет крайне жестким.

В условиях наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о возможности потопления американского военного корабля в случае провокаций, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

«Американский авианосец — опасная техника, но еще опаснее оружие, способное отправить его на дно», — написал Хаменеи в соцсетях, набравшее более 3,5 млн просмотров. Заявления появились на фоне второго раунда переговоров США и Ирана в Женеве о будущем иранской ядерной программы.

Иран провел учения в Ормузском проливе и совместные маневры с российским корветом в Аравийском море, временно закрыв часть пролива — ключевого маршрута для пятой части мировой нефти.

Однако реально потопить современный авианосец крайне сложно. С конца Второй мировой войны ни один авианосец США не был уничтожен в бою. Современные корабли класса Nimitz и Gerald R. Ford обладают двойной обшивкой, разделением на отсеки и высокой устойчивостью к повреждениям. В 2005 году учебное затопление USS America показало, что даже многонедельные атаки не уничтожают суперкорабль мгновенно.

Тем не менее угрозы для экипажа и авиационного крыла остаются. Дроны или противокорабельные ракеты могут нанести серьезный урон. Даже в случае удачного удара по кораблю США ответные меры будут крайне жесткими. Потенциальные последствия для Ирана и его лидера делают реальные действия опасными, превращая угрозы Хаменеи скорее в стратегическую риторику, чем в практическую возможность.

