Стали известны финалисты хоккейного турнира на Олимпиаде

  • 21.02.2026, 10:59
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

За бронзу сыграют Финляндия и Словакия.

На Олимпиаде-2026 подходит к завершению мужской хоккейный турнир.

В пятницу в первом полуфинале сборная Канады, проигрывая 0:2, сумела обыграть сборную Финляндии 3:2 и гарантировала себе выход в решающий поединок турнира, пишет sport.ua.

Во втором полуфинале столько интриги уже не было, а сборная США обыграла Словакию 6:2 и присоединилась к Канаде в финале.

За бронзу сыграют Финляндия и Словакия. На минувшей Олимпиаде финны завоевали золото, а словаки – бронзу.

21 февраля

Матч за бронзу

Финляндия – Словакия. Начало в 22:40 (по Минску)

22 февраля

Финал

Канада – США. Начало в 16:10 (по Минску)

