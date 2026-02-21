Стали известны финалисты хоккейного турнира на Олимпиаде 9 21.02.2026, 10:59

6,118

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

За бронзу сыграют Финляндия и Словакия.

На Олимпиаде-2026 подходит к завершению мужской хоккейный турнир.

В пятницу в первом полуфинале сборная Канады, проигрывая 0:2, сумела обыграть сборную Финляндии 3:2 и гарантировала себе выход в решающий поединок турнира, пишет sport.ua.

Во втором полуфинале столько интриги уже не было, а сборная США обыграла Словакию 6:2 и присоединилась к Канаде в финале.

За бронзу сыграют Финляндия и Словакия. На минувшей Олимпиаде финны завоевали золото, а словаки – бронзу.

21 февраля

Матч за бронзу

Финляндия – Словакия. Начало в 22:40 (по Минску)

22 февраля

Финал

Канада – США. Начало в 16:10 (по Минску)

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com