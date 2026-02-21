Стали известны финалисты хоккейного турнира на Олимпиаде

Стали известны финалисты хоккейного турнира на Олимпиаде9
- 21.02.2026, 10:59
- 6,118
За бронзу сыграют Финляндия и Словакия.
На Олимпиаде-2026 подходит к завершению мужской хоккейный турнир.
В пятницу в первом полуфинале сборная Канады, проигрывая 0:2, сумела обыграть сборную Финляндии 3:2 и гарантировала себе выход в решающий поединок турнира, пишет sport.ua.
Во втором полуфинале столько интриги уже не было, а сборная США обыграла Словакию 6:2 и присоединилась к Канаде в финале.
За бронзу сыграют Финляндия и Словакия. На минувшей Олимпиаде финны завоевали золото, а словаки – бронзу.
21 февраля
Матч за бронзу
Финляндия – Словакия. Начало в 22:40 (по Минску)
22 февраля
Финал
Канада – США. Начало в 16:10 (по Минску)