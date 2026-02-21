Сбой в почте выявил сеть контрабанды российской нефти на $90 миллиардов 6 21.02.2026, 11:11

Это может стать основанием для новых санкций.

Ошибкой в системе была раскрыта предполагаемая сеть контрабанды, которая перевезла не менее $90 млрд российской нефти и играет ключевую роль в финансировании войны Кремля в Украине, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Financial Times выявила 48 компаний, которые, несмотря на разные юридические адреса, использовали один частный почтовый сервер, что позволяет предположить их скоординированную работу по скрытию происхождения российской нефти, особенно с предприятий Кремля, таких как «Роснефть».

Маршрутизация нефти через третьи компании позволяет маскировать участие объектов, подпавших под санкции, и цены сделок. С октября 2025 года, после санкций США против «Роснефти» и «Лукойла», неизвестная ранее компания «Redwood Global Supply» стала крупнейшим экспортером российской нефти, связанной с группой азербайджанских бизнесменов, близких к «Роснефти».

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что такие схемы делают практически невозможным соблюдение ограничения цен на нефть и скрывают участие санкционированных производителей.

Три чиновника ЕС заявили, что данные могут стать основанием для новых санкций. Анализ FT показал 442 домена, использующие один сервер «mx.phoenixtrading.ltd», через который управляются корпоративные функции. Сравнение доменов с российскими и индийскими таможенными данными позволило связать компании с экспортом российской нефти более чем на $90 млрд.

Сеть характеризуется высокой текучестью компаний: в среднем они активны около шести месяцев, что осложняет работу санкционных органов. В числе задействованных — Coral Energy азербайджанского бизнесмена Тахира Гараева, а также его партнеры, включая Этибара Эйюбова, близкого к генеральному директору «Роснефти» Игорю Сечину.

По данным за ноябрь 2024 года, более 80% морского экспорта нефти «Роснефти» проходило через эту сеть компаний, что подчеркивает ее стратегическое значение для обхода санкций и финансирования российской военной кампании.

