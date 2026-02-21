Трамп подписал указ о 10% пошлинах для всех стран мира

Трамп подписал указ о 10% пошлинах для всех стран мира27
- 21.02.2026, 11:20
Сразу после решения Верховного суда США о незаконности таких тарифов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал новый указ о 10-процентных пошлинах на импорт из всех стран мира.
Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social, его распространили также на страницах Белого дома.
Ночью по минскому времени Трамп заявил, что только что подписал в Овальном кабинете указ о 10-процентных пошлинах, которые будут касаться всех стран и «вступят в силу почти безотлагательно».
🚨 President Donald J. Trump imposes a 10% global tariff on all countries. pic.twitter.com/42ZGDnMxbR— The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026
Пока непонятно, как это новое решение будет согласовываться с достиженными раньше двусторонними договоренностями.
По данным CNN, Трамп запланировал введение 10-процентных пошлин на 5 месяцев по отдельным полномочиям, если только их не продлит Конгресс, а за это время спланирует дальнейшие шаги для реализации своего видения торговой политики.
Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, которые он объявил в начале апреля 2025 года против почти всех стран мира.
После судебного решения Трамп анонсировал «более сильные альтернативы».