25 февраля 2026, среда, 14:01
«Юра Унитаз» разгромил РЭБ России»

9
  • 21.02.2026, 11:53
  • 10,048
«Юра Унитаз» разгромил РЭБ России»

Против командующего дроновыми войсками РФ выдвинули серьезные обвинения.

В РФ продолжается скандал в связи с тайным назначением бывшего торговца сантехникой Юрия Ваганова новыми дроновыми войсками РФ.

Z-блогер и «рассерженный патриот» Максим Климов утверждает, что данный персонаж поставками некачественных БПЛА и РЭБ нанес российской армии огромные потери. Обвинения Климов озвучил в своем блоге, передает Dialog.UA.

Z-блогер сообщил, что ему уже прилетало предупреждение по поводу критики в адрес Ваганова. Однако угрозам он не внял. «Об унитазовском прошлом, о торговле сантехникой никто бы сейчас не вспоминал в отношении этого человека, если бы он себя достойно показал в ходе «СВО». На этом человеке крови наших бойцов не меньше, чем на «Мадяре» (командующем Силами беспилотных систем ВСУ - ред.)! Его действиями была разгромлена низовая радиоэлектронная разведка и организация радиоэлектронной борьбы. Это имеет катастрофические последствия не только сейчас на фронте, но и для дальнейшего хода боевых действий. Именно его действия! Потому что главный РЭБовец ВС РФ не лезет в тему низового РЭБ, потому что это корова, которую доит Юра Унитаз", - заявил Климов.

Важно отметить, что Кремль скрывает факт назначения Ваганова командующим дроновыми войсками РФ. По данным Климова, он до сих пор является всего лишь исполняющим обязанности, а не полноценным главой нового вида войск ВС России.

