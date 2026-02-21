«Юра Унитаз» разгромил РЭБ России» 9 21.02.2026, 11:53

10,048

Против командующего дроновыми войсками РФ выдвинули серьезные обвинения.

В РФ продолжается скандал в связи с тайным назначением бывшего торговца сантехникой Юрия Ваганова новыми дроновыми войсками РФ.

Z-блогер и «рассерженный патриот» Максим Климов утверждает, что данный персонаж поставками некачественных БПЛА и РЭБ нанес российской армии огромные потери. Обвинения Климов озвучил в своем блоге, передает Dialog.UA.

Z-блогер сообщил, что ему уже прилетало предупреждение по поводу критики в адрес Ваганова. Однако угрозам он не внял. «Об унитазовском прошлом, о торговле сантехникой никто бы сейчас не вспоминал в отношении этого человека, если бы он себя достойно показал в ходе «СВО». На этом человеке крови наших бойцов не меньше, чем на «Мадяре» (командующем Силами беспилотных систем ВСУ - ред.)! Его действиями была разгромлена низовая радиоэлектронная разведка и организация радиоэлектронной борьбы. Это имеет катастрофические последствия не только сейчас на фронте, но и для дальнейшего хода боевых действий. Именно его действия! Потому что главный РЭБовец ВС РФ не лезет в тему низового РЭБ, потому что это корова, которую доит Юра Унитаз", - заявил Климов.

Важно отметить, что Кремль скрывает факт назначения Ваганова командующим дроновыми войсками РФ. По данным Климова, он до сих пор является всего лишь исполняющим обязанности, а не полноценным главой нового вида войск ВС России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com