Так не бредил даже Лукашенко 31 Артем Синицын, «Салідарнасць»

21.02.2026, 17:01

22,244

Несколько слов о фантазиях Минсельхозпрода.

«Земля кормит! Зарабатывать в белорусской деревне от $1000 и выше — уже реальность», — оптимистично заявляет Минсельхозпрод в одном из свежих пропагандистских сюжетов.

В той самой реальности, о которой рассказывают в ведомстве, все больше довольных своим доходом сельчан — ведь «курс государства на выравнивание условий жизни в регионах дает результаты»:

Ситуация, может и не так быстро, как хотелось бы, но все же меняется. А вместе с ней меняется и качество жизни на селе. Не зря все чаще слышим истории горожан, которые перебираются в деревню. Меняются и условия труда. Мощная техника, механизация и автоматизация сельского хозяйства, новые технологии… Отсюда и высокая эффективность работы, и приличные зарплаты.

Фантазии авторов этой цитаты можно только позавидовать. Похоже, даже у Лукашенко, который также не жалуется на хорошее воображение, куда более приземленный взгляд на ситуацию в деревне.

От правителя мы не первый год слышим о повальном отсутствии дисциплины и порядка, о брошенной под забором технике, об уравниловке в зарплатах для трудяг и нерадивых работников.

Да, зарплаты в $1000 и больше дошли и до беларуской деревни, не прошло и тридцати с лишним лет операции по «спасению» села. Вот только есть нюанс — зарабатывают их единицы относительно основной массы.

Чаще всего — ценой тяжелого труда, а иногда и потому, что работодателю нужно удержать ценного работника любой ценой. Ведь не секрет, что из нашего деревенского «рая» бегут не только ветеринары и агрономы, но и простые трактористы.

В деревню и правда перебираются горожане, но их число — даже не статистическая погрешность. Желающих сменить городскую прописку на сельскую даже с подъемными от государства — всего лишь десятки на всю страну.

Качество сельской жизни — реальное, а воображаемое министерскими чиновниками — это истории о закрывающихся ФАПах, детсадах и школах. И ценах в сельских магазинах, которые могут испугать и жителей столицы.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com