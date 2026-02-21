На некоторых реках Беларуси скоро повысится уровень воды 1 21.02.2026, 12:20

Белгидромет предупредил о начале паводка в Беларуси.

Гидрологическая обстановка на реках и озерах Беларуси в основном стабильная.

Такую оценку дали в Белгидрометцентре по результатам мониторинга за 20 февраля 2026 года.

Сплошной ледяной покров толщиной от 33 до 46 см сохраняется на многих водохранилищах страны. Среди них Вилейское, Чигиринское, Солигорское, Заславское, Красная Слобода. Также такой уровень наблюдается на озерах Нарочь, Дривяты, Червоное и Лукомское.

На реках толщина льда составляет 9–45 см. В основном наблюдаются ледостав и ледостав с полыньями.

«На реках страны почти повсеместно отмечаются спад уровней воды и ровный их ход. Лишь на реках бассейна Припяти наблюдается в основном рост уровней воды. Однако интенсивность его небольшая и составляет 1–4 см за сутки», – предупредили в пресс-службе Белгидромета.

Отметку выхода воды на пойму превышает ее уровень на притоке Припяти – реке Птичь (у деревни Першая Слободка).

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни на водоемах бассейнов Припяти и Западного Буга можно будет наблюдать небольшой рост. На льду появятся лужи.

В бассейнах других крупных рек – Западной Двины, Немана, Вилии, Днепра, Березины и Сожа – пока спокойно. Значимых изменений в ближайшее время не предвидится.

Предстоящее весеннее половодье в Беларуси может пройти с высокими, местами опасными уровнями воды.

Специалисты Белгидромета связывают это с аномальным количеством снега, накопленным за зиму, которое создает значительные запасы воды.

Окончательная картина будет зависеть от погоды в предстоящие месяцы. Специалисты рассматривают два возможных пути развития событий.

Погодные условия в дальнейшем могут как осложнить паводковую ситуацию в случае выпадения значительного количества осадков, так и, наоборот, смягчить ее при дефиците осадков.

То есть затяжные дожди в период таяния снега резко усилят угрозу, а сухая погода с постепенным сходом снега – ослабит.

